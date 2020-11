Sergio Ramos alla Juventus, intrigo clamoroso con il Real Madrid

Con il Real Madrid pronto a sferrare un convinto attacco per Alaba, la Juventus sta ragionando se prendere oppure no un campione come Sergio Ramos.

Un’operazione assurda all’orizzonte con Juventus, Real Madrid e Bayer Monaco interessate da una mega operazione. Partiamo dai bianconeri che sognano di poter portare a Torino un’altra colonna dei blancos. Dopo Cristiano Ronaldo, infatti, arriverebbe in bianconero Sergio Ramos che è in scadenza di contratto. Questo perché la formazione di Zidane sta per chiudere con Alaba del Bayern Monaco. I bavaresi non riescono a rinnovargli il contratto e il calciomercato incombe. L’incastro è perfetto, ma c’è da capire quanto la Vecchia Signora voglia concedere di ingaggio.

Sergio Ramos via? Arriva Alaba al Real Madrid

Secondo i media tedeschi, infatti, gli unici club a mostrare un interesse concreto per il difensore austriaco sarebbero la Juve, il Manchester City e il Psg. Stando alla Bild, tuttavia, il 28enne preferirebbe andare al Barcellona o al Real Madrid. Insomma, che sia a gennaio o in estate a zero, la battaglia per il calciatore si preannuncia abbastanza agguerrita. I bianconeri sono tuttavia pronti a dare l’assalto al difensore: è un lusso. però la pista Sergio Ramos intriga e non poco…