Alaba alla Juventus, calciomercato: pronti 20 mln di ingaggio per l’austriaco

Calciomercato Juventus Alaba/ Uno dei parametri zeri più appetibili sul mercato è David Alaba, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel 2021. A nulla, al momento, sono valsi i tentativi di trovare un accordo tra le parti, con Karl Heinz Rummenigge che in più di una circostanza ha dichiarato la propria volontà di soddisfare le richieste del calciatore austriaco: richieste che però sembrano essere assolutamente esorbitanti, dal momento che, stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore chiederebbe un ingaggio da almeno 20 mln annui.

Il Bayern non sarebbe assolutamente propenso a sborsare siffatte cifre per il difensore, che quindi potrebbe essere un potenziale crack del prossimo calciomercato. La Juve, secondo Tuttosport, da tempo ha fatto la sua mossa, parlando con l’entourage del calciatore, con il quale però non è stato trovato ancora un accordo. Alaba è infatti oggetto del desiderio di molti club internazionali: Real Madrid, Manchester City e soprattutto Paris Saint Germain si stanno dando battaglia per aggiudicarsi le prestazione del terzino.