Juventus, Champions League in TV: la decisione di Mediaset

Per la Juventus è tempo di iniziare a pensare alla serie di partite che attendono la squadra bianconera dal prossimo weekend e fino a Natale.

I bianconeri saranno impegnati in dieci sfide che serviranno a delineare il futuro della squadra di Pirlo, finora imbattuta in campionato e comunque molto vicina alla qualificazione alla prossima fase della Champions League. L’obiettivo scudetto è ampiamente alla portata per un gruppo che ha dimostrato di avere dei margini di crescita. In Champions League la missione è quella di prendersi il primo posto, attualmente occupato dal Barcellona. Per farlo bisognerà però vincere tutte e tre le partite rimaste della fase a gironi.

Juventus, salta il match in chiaro su Canale 5

A proposito del torneo europeo, è cambiato il programma televisivo legato alla squadra bianconera. Come sottolinea infatti calciomercato.it, martedì prossimo il match in chiaro su Mediaset sarebbe dovuto essere Juventus-Ferenvcaros. Ma Canale 5 ha deciso invece di cambiare e di dare spazio alla Lazio, che lo stesso giorno ospiterà lo Zenit. Per vedere in chiaro la prossima partita di Ronaldo e compagni bisognerà attendere l’8 dicembre, quando in calendario ci sarà il big match del girone, ovvero Barcellona-Juventus.