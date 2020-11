Barcellona, altra vittoria sulla Juventus. Stavolta in chiave mercato

Il Barcellona ha superato la Juventus (a anche l’Inter) nella corsa a Draxler. I blaugrana sono pronti a metterlo sotto contratto.

La notizia ha la paternità di Diariogol, portale spagnolo che si occupa anche di calciomercato. Riguarda un calciatore che era tenuto d’occhio dalla Juventus ormai da tantissimi anni e che, ancora una volta, sfuggirà a Paratici. Stiamo parlando di Julien Draxler che, ormai 27enne, si libererà a parametro zero dal PSG a partire dal prossimo giugno. E’ il Barcellona ad avere le mani, oltre che gli occhi, sul centrocampista tedesco, accostato in passato anche al club bianconero e nerazzurro.

Draxler e quello scherzetto alla Juve. Ora il Barcellona…

Ricordate quando ​Julian Draxler è stato a un passo dalla Juventus? Era l’estate del 2015 e Marotta aveva persino prenotato le visite mediche alla Continassa. Poi gli agenti fecero saltare tutto. A spiegare cosa accadde fu lui qualche anno dopo in un’intervista. «In quel periodo si parlò di un trasferimento alla Juventus. Il problema è che il calcio è business e le decisioni non si prendono da soli – raccontò -. Perché un’operazione vada in porto si devono trovare accordi sulle commissioni e su tutte le questioni contrattuali. Serve che ogni cosa vada bene e sfortunatamente la cosa non è accaduta nel caso della Juve». Adesso gioca nel Psg e il suo nome torna di moda per questioni contrattuali. Ma il Barcellona beffa la Juve, ancora, dopo lo 0-2 di Champions League.