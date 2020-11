Cagliari, forfait di due calciatori contro la Juventus. Di Francesco nei guai

Di ritorno dalle convocazioni con l’Uruguay, Di Francesco e il Cagliari perdono Nandez e Godin. Positivo al Covid-19 il primo.

Ulteriore tegola in casa Cagliari dopo i problemi già riscontrati sulla fascia sinistra. Come noto, Lykogiannis non sarà del match a Torino e Tripaldelli ha completato un recupero lampo. La notizia è che due tagliatori rossoblù, di rientro dall’Uruguay sono positivi al Covid-19. Si tratta di Godin e Nandez. Si tratta di due perni dello scacchiere tattico dei sardi, che non avrà così l’esperienza e la garra dei due sudamericani. Di Francesco ha preso atto in mattinata della cattiva novella ed ha cambiato i piani per la sua retroguardia. Quello che scenderà in campo allo Stadium sarà un undici molto fresco e giovane. Tanta corsa che potrebbe mettere in difficoltà un organico di maggiore classe e staticità come la Juventus.

Di Francesco in alto mare per la formazione del Cagliari

«Aspettatevi di tutto domani – dice il tecnico del Cagliari a TMW -. Potremmo giocare con i 4 attaccanti, così come potrei cambiare modulo. Ma vi dico: se voi siete in alto mare per capire come giocheremo, io non sono molto distante da voi. Noi vittima sacrificale? Non dobbiamo fare questi ragionamenti: andremo a giocarcela come è giusto che sia, con le nostre forze e qualità a disposizione. È normale che nell’ambiente juventino, tra media e tifosi, sostengano che debbano vincere domani, mi preoccuperei se scrivessero il contrario. Al di là di tutto, davvero: vogliamo giocarcela, ci concentreremo solo su questa gara ed è bello sognare di poter vivere una giornata importante».