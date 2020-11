Calciomercato Juventus, assist dal Barcellona: arriva il sostituto di Dybala

Calciomercato Juventus, dal Barcellona assist ai bianconeri per Adama Traore. I blaugrana vogliono ancora puntare su Dembele

Calciomercato Juventus, un noto obiettivo sia dei bianconeri che del Barcellona sembra avere il via libera da parte dei blaugrana. Stiamo parlando, naturalmente, di Adama Traore. Il giocatore sembrava ormai destinato a vestire la maglia del Barcellona ma il nuovo volere dell’allenatore Koeman è di puntare ancora sull’usato sicuro di casa, infatti, si riconferma Dembele e si lascia libero un obiettivo che sembrava, ormai, in dirittura d’arrivo. Un assist importante per i bianconeri che, viste le caratteristiche dello spagnolo, potrebbero già avere il sostituto di Dybala.

Adama Traoré potrebbe dunque un obiettivo importante in ottica futura per la Juventus. Lo spagnolo sembrava ormai destinato a vestire la maglia del Barcellona ma il dietrofront di Koeman ha lanciato un assist importante a Fabio Paratici che ora ha un obiettivo concreto e possibile sostituto di Paulo Dybala, qualora l’argentino dovesse lasciare la Juventus a fine stagione.

Il 24enne nazionale spagnola viene valutato non meno di 60 milioni di euro e oltre ai bianconeri avrebbe anche tante richieste in giro dai top club europei. Il Wolverhampton vorrebbe confermare il proprio calciatore proponendo un rinnovo. Bianconeri però già pronti all’assalto qualora, appunto, questo rinnovo dovesse complicarsi.

In casa bianconera il futuro di Paulo Dybala resta in bilico, Paratici e Cherubini non perdono di vista Traore per lo scacchiere offensivo di Pirlo in vista della prossima estate. La dirigenza della Vecchia Signora, se saltasse l’accordo per il rinnovo di Dybala e dunque si ufficializzasse una cessione a giugno, potrebbe ascoltare le offerte partendo da una base di 80 milioni di euro per la cessione del numero dieci per poi ripuntarne una parte per chiudere la trattativa con gli inglesi per Adama Traore. Come dicevamo poc’anzi le qualità offensive del giocatore potrebbero dare una marcia in più alla rosa di Pirlo e garantire una fluidità nel gioco maggiore.