Ramos alla Juventus, calciomercato: i bianconeri restano alla finestra

Calciomercato Juventus, Paratici continua a monitorare con molto interesse la situazione relativa a Sergio Ramos, il cui rinnovo con il Real Madrid è ancora in alto mare

Ramos Juventus Calciomercato/ Sta destando molto scalpore la situazione relativa a Sergio Ramos: il centrale difensivo spagnolo, nonché capitano delle Merengues, non ha ancora trovato l’accordo con il club iberico per il rinnovo del suo contratto in scadenza la prossima estate, e nel caso in cui la situazione dovesse essere procrastinata, l’eventualità di un suo addio non sarebbe affatto da escludere. I rapporti con Florentino Perez avrebbero raggiunto temperature glaciali, sebbene la prima scelta di Ramos sarebbe quella di continuare la sua avventura a Madrid.

Tuttavia, volente o nolente, una decisione andrà presa, e anche a stretto giro di posta. La distanza tra domanda ed offerta c’è e rimane sostanzialmente concreta: il difensore chiederebbe un biennale da 12 milioni di euro, mentre il Real sarebbe propenso a non andare oltre un contratto annuale, a cifre sensibilmente più contenute. Stando così le cose, le possibilità che Ramos firmi si riducono sostanzialmente al lumicino: ed ecco che i principali top club europei cominciano a muoversi seriamente su di lui. Tra questi, ci sarebbe anche la Juventus.