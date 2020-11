Il calciomercato della Juventus è praticamente sempre aperto, con il club bianconero sempre alla ricerca di pezzi pregiati per la sua rosa.

In passato uno dei nomi che è stato accostato più volte ai bianconeri è stato quello di Domenico Berardi. L’attaccante calabrese del Sassuolo negli ultimi anni ha avuto un percorso di crescita lineare e oggi, a 26 anni, può essere senz’altro considerato come uno dei migliori giocatori italiani in circolazione. La sua carriera sembra essere indissolubilmente legata ai colori neroverdi. Ma in passato a quanto pare Berardi è stato davvero molto vicino a vestire la maglia della Juve.

