Probabile formazione Juventus Cagliari: clamorosa novità tra i pali

Juventus-Cagliari, probabile formazione: novità dell’ultimo minuto in vista della gara dell’Allianz Stadium, in programma domani alle 20.45

Juventus Cagliari probabili formazioni/ Non manca molto al fischio d’inizio di Juventus Cagliari, uno dei tre anticipi dell’ottava giornata del campionato di Serie A: il match, in programma domani alle 20.45, rappresenta un banco di prova importante per gli uomini di Andrea Pirlo, alla ricerca di punti preziosi per cercare di non distanziarsi troppo dal Milan capolista. Una partita non facile, con gli isolani che nelle ultime gare sembrano aver trovato una propria quadratura, con Joao Pedro e Giovanni Simeone veri e propri trascinatori.

Leggi anche–>Lautaro alla Juventus, calciomercato: c’è l’accordo, scambio con Dybala

Gli impegni legati alle varie Nazionali potrebbero rappresentare un’incognita. La porta bianconera dovrebbe essere difesa da Buffon, che pare aver vinto il ballottaggio con Szczesny per una maglia da titolare. A causa dell’assenza di Bonucci e del contemporaneo rientro di De Ligt, spazio alla difesa a 4: l’ex centrale dell’Ajax sarà affiancato da Demiral, con Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali. Qualche dubbio in più a centrocampo: sugli esterni sicuri del posto Kulusevski ed Alex Sandro, che ha smaltito l’infortunio patito qualche mese fa.