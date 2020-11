Juventus, Pirlo avvisa: “Voglio vedere uno spirito diverso”

Tutto pronto in casa Juventus per il nuovo appuntamento che vedrà domani i bianconeri impegnati in casa contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco.

Una partita che la Juve vuole vincere a tutti i costi per ripartire nel migliore dei modi dopo la sosta in campionato. E con la Champions League all’orizzonte. Dunque massima concentrazione per la sfida contro i sardi, che si presenteranno a questa sfida con diverse defezioni. “Il periodo di adattamento è finito, il nostro campionato inizia ora. – ha detto Pirlo a JTV presentando la sfida – Ora spero che gli esperimenti siano terminati. Ho avuto la possibilità di lavorare con calciatori disponibili al dialogo e ai cambiamenti tecnico-tattici. Qualcosa magari cambierà, però diamo prima un’impronta energica” ha detto l’allenatore bianconero. Che non si fida affatto del Cagliari: “E’ un’ottima squadra con un ottimo allenatore, che ha portato entusiasmo e gicoo. Sarà una partita difficile, ma noi guardiamo solo a noi stessi per vincere la partita” ha detto ancora Pirlo, come riportato anche da Sportmediaset.

