Calciomercato Juventus, il consiglio di Camoranesi ai bianconeri

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare voci in questo periodo, a poche settimane dalla riapertura delle trattative.

Sono stati tanti i calciatori che sono stati accostati alla squadra bianconera per il futuro. In questo caso non si parla di alcuna trattativa, ma solo di un consiglio che arriva alla società da parte di un campione del mondo del 2006 ed ex calciatore proprio della Juve. Ovvero Mauro German Camoranesi, oggi allenatore degli sloveni del Maribor.

Calciomercato Juventus, Camoranesi consiglia Koulibaly per la difesa

L’ex centrocampista ha parlato ai microfoni di Tuttosport, concedendo una lunga intervista. Nella quale ha anche suggerito un possibile acquisto alla sua ex squadra. “In difesa De Ligt non ha ancora esordito. Lui è fondamentale, soprattutto per difendere alti come vuole Pirlo. De Ligt è fortissimo e ha tutto per diventare un numero uno del ruolo. Però, guardando al futuro, penso che alla Juve serva qualcosina al suo fianco: l’ideale sarebbe Koulibaly”. Un nome senz’altro importante, visto che si parla di uno dei migliori difensori del mondo. Difficile però che il Napoli voglia privarsene.