Diretta streaming live, Juventus Cagliari: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita delle 20.45, valevole per la Serie A

Diretta streaming live, Juventus Cagliari/ Un match da non sbagliare. La Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare i tre punti importanti per riagganciare la testa della classifica e rispondere con vigore a tutte le avversarie. Questa sera la compagine bianconera affronterà una squadra tutt’altro che facile, abbiamo visto come il cammino del Cagliari in campionato sia stato scandito da risultati importanti, già la scorsa stagione è stata una squadra insidiosa da affrontare, dunque un match tutt’altro che da sottovalutare. Per questo motivo Pirlo si affiderà a tutta la sua qualità tecnica a disposizione schierando gli undici migliori a disposizione. Sulla carta potrebbe essere una partita molto equilibrata, con il Cagliari che farà di tutto per vincere nonostante la trasferta. La Juventus non vuole sbagliare. Bianconeri dunque concentratissimi per fare la differenza e tornare all’unico obiettivo possibile in questo momento: la vittoria, Pirlo inoltre potrà avvalersi di tutta la qualità offensiva a disposizione Cristiano Ronaldo docet.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il consiglio di Camoranesi ai bianconeri

Diretta streaming live, Juventus Cagliari: segui con noi il match di Serie A

Una sfida non facile che dovrà vedere la concentrazione massima della rosa di Pirlo, soprattutto con un avversario così ostico. In attacco Pirlo sceglie di confermare l’ormai certezza Morata ma ci sarà anche, ovviamente, Cristiano Ronaldo che affiancherà lo spagnolo in un binomio offensivo davvero prolifico in fase realizzativa. Il portoghese dovrebbe partire per la prima volta con la fascia da capitano. Ma in questo match tornerà anche De Ligt dal primo minuto. Il giovane olandese sembra essersi ripreso completamente dall’operazione alla spalla ed è pronto, come al solito, a difendere la porta bianconera affiancato dall’altra giovane promessa Demiral.