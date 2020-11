Juventus Cagliari, 2-0 all’intervallo: doppietta di Cr7 dopo i primi 45′

Intervallo Juventus-Cagliari 2-0: doppio Cr7, squadre negli spogliatoi

Intervallo Juventus Cagliari/ 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, in virtù della doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo al 38′ e al 42′ minuto di gioco. Il portoghese si conferma di un’altra categoria, e riesce a sbrogliare una situazione che fino ad ora non era per niente semplice per la compagine di Pirlo. Bianconeri che avevano trovato la via del goal con Bernardeschi all’undicesimo minuto, annullato però dal Var. Morata a un passo dal goal, così come Cr7, prima della doppietta messa a segno proprio dall’ex Real Madrid. Squadre negli spogliatoi in questo momento.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, l’indiscrezione dalla Spagna su Ronaldo