Calciomercato Juventus, Paratici rassicura i tifosi su Ronaldo

Sono ormai tante settimane che il calciomercato della Juventus vede registrare delle voci sul futuro di Cristiano Ronaldo.

L’asso portoghese, anche se ha 35 anni, continua ad attirare le attenzioni di molti club e continuamente ci sono dei rumors che lo vorrebbero una volta vicino al Psg, una volta nel mirino del Manchester United, una volta pronto al ritorno in Spagna al Real Madrid. Rumors che però non sembrano trovare riscontro nella realtà, visto che Ronaldo è molto legato ai colori bianconeri e ogni giorno si impegna per rendere sempre più grande la Juventus.



