Juventus, finalmente Bernardeschi: che sia l’inizio di un nuovo capitolo?

La prestazione fornita da Federico Bernardeschi contro il Cagliari è stata finalmente convincente: l’azzurro è andato per 5 volte alla conclusione, dimostrando di essere nel vivo del gioco.

Juventus Bernardeschi Cagliari prestazione/ Una delle note più positive della vittoria maturata ieri dalla Juventus contro il Cagliari all’Allianz Stadium risponde al nome di Federico Bernardeschi. Impiegato da laterale in un inedito centrocampo a quattro, l’ex centrocampista della Fiorentina ha sfoderato una prestazione da 7 in pagella, impegnando Cragno in più di una circostanza. Se non fosse stato per il Var, poi, avrebbe messo anche a referto un goal di pregevole fattura, dopo un funambolico scambio ad alata velocità tra Cristiano Ronaldo e Marotta.

Spulciando le statistiche della gara di ieri, balza all’occhio un dato che lascia ben sperare: sono stati ben 5 i tentativi di Berna verso lo specchio della porta avversaria, sintomo di una presenza nel gioco piuttosto costante, in tutto l’arco dei novanta minuti della gara. I supporters bianconeri si augurano che quello contro la squadra di Eusebio Di Francesco possa essere stato il match della svolta, l’inizio di un nuovo capitolo che andrà riscritto con (si spera) prestazioni sempre più confortanti.