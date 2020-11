Juventus, capitan Cuadrado: “Ogni partita come una finale”

Nella Juventus che ieri sera ha superato per 2-0 il Cagliari allo Stadium uno dei grandi protagonisti dell’incontro è stato il laterale destro Cuadrado.

Che ricorderà a lungo questa partita anche perchè ha avuto l’onore di vestire i panni di capitano della squadra, forte della sua ormai lunga esperienza torinese. Senza dubbio un’emozione importante per un calciatore che ha sempre dato tutto in ogni ruolo nel quale è stato schierato e che si pone sempre nuovi obiettivi.



Juventus, Cuadrado suona la carica

Il colombiano ha parlato dopo la vittoria sul Cagliari esprimendo la sua soddisfazione. “Sono contento, abbiamo giocato una bella partita, si è vista la determinazione e la voglia di vincere. Abbiamo pressato alto e in questo modo è più semplice recuperare la palla e giocare. – si legge sul sito ufficiale della società – Ci siamo divertiti, potevamo segnare anche qualche gol in più, ma l’importante è il risultato. Siamo una squadra in costruzione, ci sono tanti giocatori nuovi, ma ci stiamo adattando al modo di giocare del Mister. Dobbiamo cercare di giocare ogni partita come se fosse una finale, perché la cosa più importante è il risultato. Sono orgoglioso di aver indossato la fascia di capitano, dopo tanti anni che sono qui. Io cerco di dare il meglio sempre, ma qui ci sono tanti capitani, anche se non indossano la fascia”.

