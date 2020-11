Juventus, Pirlo può sorridere: ha ritrovato il suo muro

Missione compiuta per la Juventus di Andrea Pirlo, che ha battuto il Cagliari e si è portata momentaneamente al secondo posto in classifica.

Proprio come aveva chiesto il suo allenatore, la formazione bianconera è stata cinica e spietata, concedendo poco agli avversari e piazzando due zampate vincenti grazie al suo talento più cristallino, ovvero Cristiano Ronaldo. La sua presenza è stata determinante in avanti, ma il tecnico può essere soddisfatto per tantissimi aspetti. Soprattutto per la presenza in campo di due giocatori dopo molto tempo.



LEGGI ANCHE –>Il Barcellona perde i pezzi: contro la Juventus mancherà un altro big

Juventus, grande rientro per De Ligt