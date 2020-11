Juventus, conferenza stampa Pirlo: le parole del maestro pre Champions

Juventus, conferenza stampa Pirlo: alla 14.30 il maestro parlerà in conferenza stampa in vista del prossimo match di Champions League

Juventus, conferenza stampa Pirlo. Il maestro è pronto a schierare una rosa competitiva per aggiudicarsi il passaggio del turno agli ottavi di Champions League, un match che sarà alla portata dei bianconeri ma che non dovrà, comunque, essere preso alla leggera. Domani sera alle ore 21.00 la squadra capitanata dal maestro incontrerà, nuovamente, gli ungheresi del Ferencváros. Una squadra che all’andata è stata sovrastata dalla squadra di Andrea Pirlo. Non è da escludere che per il match Pirlo opti anche per del turnover. Come dicevamo poc’anzi per quanto il match sia molto alla portata della Juventus, non è comunque da sottovalutare. Un risultato positivo domani sera potrebbe garantire seriamente il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il maestro è pronto a riconfermare l’ottima prestazione offerta nel match di campionato contro il Cagliari e proprio in casa, all’Allianz Stadium, si giocherà il gettone per il passaggio del girone e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ecco, dunque, le parole del maestro alla vigilia della gara di domani sera:

Ti darebbe fastidio veder meno intensità rispetto alla partita contro il Cagliari?

“Si molto, dobbiamo continuare il nostro percorso. Sabato sera abbiamo fatto niente è stata solo una partita fatta nel modo giusto, quindi se non diamo continuità alle prestazioni e i risultati non siamo una grande squadra e non siamo la Juventus. Dobbiamo iniziare la partita nel migliore dei modi e quindi andare in campo come se fosse una finale perché ci serve come crescita e chiudere anticipatamente la qualificazione“.

Poi il maestro ha continuato:

Chi gioca domani in difesa? Kulusevski o Chiesa davanti?

“Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro terzino. Vedremo il resto, Kulusevski ha giocato tante partite mentre Chiesa non penso sia ancora pronto per il primo minuto“.

Sulla condizione di Dybala

“Sta ritrovando la giusta condizione. Ci vuole tempo. Sta meglio, è pronto. Vedremo se schierarlo dall’inizio”.

Domani si può chiedere il discorso qualificazione?

“Dobbiamo chiudere la qualificazione domani anche per dare un po’ di respiro a qualche giocatore per le rotazioni in futuro. Così, in caso di qualificazione, potremmo concentrarci meglio sul campionato“.