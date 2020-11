Calhanoglu alla Juventus, l’indizio è una foto che fa infuriare i milanisti

Calhanoglu si è fatto fotografare a Torino con Demiral. L’interesse della Juventus per il calciatore turno è noto. Il Milan non ha gradito per niente e nemmeno il popolo rossonero.

La situazione, quella di mercato, è molto semplice. Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto con il Milan e il rinnovo stenta a decollare. E’ sufficiente ai club che sarebbero interessati per drizzare le antenne. Il mercato di gennaio è dietro l’angolo e in quel momento la Juventus potrebbe iniziare a prendere contatti, ma soprattutto ottenere la firma su un contratto. Il fantasista chiede ai rossoneri uno sproposito: 6.5 milioni più bonus a fronte dei 2.5 percepiti adesso. Alla Juve zeppa di campioni la questione sarebbe differente. In più c’è un particolare svelato da Tuttosport.

Calhanoglu la foto con Demiral

Hakan Calhanoglu ieri ha trascorso con Merih Demiral la sua giornata. A Torino, sede della squadra più titolata d’Italia che lo apprezza e gli strizza l’occhiolino. Il difensore bianconero ieri pomeriggio ha pubblicato una story di Instagram che testimonia il legame dei due agli occhi dei milioni di seguaci del giovane social network. I due, inseprabili anche in Nazionale, si sono autoritratti in un selfie, il cui sfondo, ricorda molto la collina torinese. una gita improvvisata (per altro non si potrebbe)? Un segnale informaticamente tangibile dell’amicizia che li lega? Il Milan non ha gradito molto, men che meno i milanisti che ci hanno visto un segnale chiaro di mercato.