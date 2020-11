Bentancur rimanda la Juventus. E lui non sembra più il solito

Prestazione sotto tono per Rodrigo Bentancur che sembra aver stoppato la sua crescita esponenziale. «Ieri contava soltanto vincere».

«Sapevamo che stasera (ieri, ndr) avremmo dovuto prendere i tre punti in qualsiasi modo. Non abbiamo fatto una bellissima partita, ma l’importante era vincere e qualificarci. In Serie A come in Champions le partite sono tutte difficili. Il gioco stasera è stato troppo lento, ma come detto l’importante erano i tre punti. Il primo posto nel girone? Mancano due partite e vogliamo fare il massimo. Domani riposiamo e poi inizieremo già a pensare al Benevento». Rodrigo Bentancur non è soddisfatto di come sono andatele cose contro il Ferencvaros

LEGGI ANCHE >>> Morata, l’uomo in più della Juventus. Ecco come si sente dopo il 90′

Bentancur senza cattiveria

Bentancur sembra aver stoppato quella crescita esponenziale che con Sarri lo aveva vista diventare il padrone del centrocampo bianconero. Nei primi mesi con Pirlo non è un intoccabile e fatica a trovare la giusta collocazione. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport di questa mattina a fronte di un 5.5 rimediato con il Ferencvaros. «Rientro da titolare in linea con un Benta classico: pulito, non creativo ma con cattiveria. Prova a far gol da lontano, ma trova Dibusz in fase paratutto».