Calciomercato Juventus: dalla Premier League, esattamente dal Tottenham, potrebbe arrivare Dele Alli. L’inglese è fuori dal progetto di Mou

Calciomercato Juventus, possibile colpaccio dalla Premier League. La Vecchia Signora si appresta a prendere un big del calcio inglese in prestito. Stiamo parlando di Dele Alli.

Un destino, che salvo clamorose sorprese, sembra verso l’addio definitivo dal Tottenham. Jose Mourinho ha deciso di lasciar partire l’ex pupillo e la Juventus resta vigile per chiudere una trattativa decisamente allettante. I bianconeri vorrebbero abbracciare l’inglese in prestito con l’opzione con diritto di riscatto. Gli spurs sembrano aperti all’operazione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dice addio al Psg: occasione dalla Francia

Calciomercato Juventus, arriva il big in prestito! Mourinho lo scarica

Il Tottenham di José Mourinho vorrebbe poter inserire nell’ipotetico affare l’obbligo di acquisto del calciatore inglese, in modo da garantirsi con mesi di anticipo l’addio definitivo del trequartista classe 1996. In questa stagione il minutaggio è stato davvero scarso rispetto agli anni scorsi dove sembrava un autentico protagonista nella rosa degli Spurs. Sono infatti solo sei e presenze complessive con il Tottenham, con 243′ ed 1 rete realizzata.Proprio per questo motivo Mourinho avrebbe dato il suo benestare per l’addio a fine stagione e la Juventus spera nel grande colpo Dele Alli.

LEGGI ANCHE>>>Juventus: Dybala, la storia della gatta che ha commosso il web

Il calciomercato della Juventus può entrare nel vivo. Il club bianconero guarda con interesse al possibile addio del top player, sempre più vicino a salutare la big inglese. Paratici pronto a farsi avanti e a chiudere una trattativa che potrebbe diventare davvero conveniente, soprattutto nel modus operandi. Dele Alli è stato, oltre che del Tottenham, anche protagonista della nazionale inglese, essendo uno dei giocatori con più talento presente in rosa. Ancora giovanissimo, il giocatore è un classe ’96, davanti a sé ha ancora una grande carriera. La Juventus dunque vorrebbe poter chiudere un grande colpo che farebbe certamente comodo alla rosa di Pirlo, per il momento smunita di trequartisti di ruolo. Operazione che diventa possibile già nel recente mercato, e che porterebbe un altro protagonista della Premier in Serie A, dopo Ramsey.