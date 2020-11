Calciomercato Juventus, Angel Di Maria dice addio al Psg. L’argentino valuta l’addio dalla squadra francese: bianconeri valutano l’acquisto

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria sta valutando l’addio definitivo dal Paris Saint Germain. Il talentoso esterno argentino è finito di diritto nel mirino mercato della dirigenza bianconera, il classe ’88 vuole intraprendere nuove avventure e potrebbe chiudere la sua carriera proprio nel campionato che ancora gli manca, la Serie A. Un giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni, il suo palmares parla chiaro. Angel Di Maria è un profilo importante, dalla tecnica sopraffina. Un giocatore che fu eletto ai tempi del Real Madrid, uno dei preferiti di Cristiano Ronaldo: proprio per l’ottimo feeling fra i due. Naturale pensare che l’acquisto di Angel farebbe felice l’amico e ex compagno CR7.

Calciomercato Juventus, dice addio al Psg: occasione dalla Francia

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dal portale sportivo ‘Don Balon’, tra le squadre più attente alla situazione riguardante Di Maria ci sarebbe proprio la Juventus, che deve però fare i conti con una concorrenza ai vertici europei: Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Una nota decisamente positiva è che l’ex blancos ha il passaporto italiano e potrebbe liberarsi già a gennaio. Si attendono dunque grandi novità già nelle prossime settimane.