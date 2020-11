Calciomercato Juventus, Dybala andrà all’Inter: c’è l’annuncio in diretta

L’annuncio di Matteo Caronni a Top Calcio 24 relativo ad un presunto addio di Paulo Dybala può essere considerato una vera bomba ad orologeria

Calciomercato Juventus Dybala/ In queste fredde ore invernali, a tenere banco in casa Juventus è la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, che non ha ancora trovato l’accordo con i bianconeri per il prolungamento del suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Sebbene ci sia ancora tempo per provare a raggiungere un accordo che possa soddisfare tutti, al momento le parti sono sostanzialmente distanti, e le parole rilasciate da Fabio Paratici a margine del match contro il Ferencvaros non lasciano ben sperare.

Le parti sono ancora molto distanti: la Joya non si schioda dalla richiesta di un quadriennale a circa 15 milioni di euro a stagione, a fronte dell’offerta bianconera di 10 milioni di parte fissa, a cui aggiungere una parte variabile relativa a bonus e presenze. Situazione di empasse, dunque, che potrebbe dare adito a scenari sostanzialmente clamorosi: l’argentino, infatti, sarebbe entrato nel mirino dell’Inter, con Marotta che è stato da sempre un grande estimatore dell’ex centravanti del Palermo