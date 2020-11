Cuadrado, avvio super di stagione con la Juve. E’ una seconda giovinezza

Cuadrado è una freccia sulla corsia di competenza. A giovarne è la Juventus e gli attaccanti di Pirlo. Morata ieri ha capitalizzato un suo asssist.

Avvio di stagione davvero positivo di Juan Cuadrado. Il terzino colombiano della Juventus sta giocando bene e anche per ciò che concerne la fase di non possesso sembra aver raggiunto una certa maturità. Ieri sera contro il Ferencvaros ha sfornato al 93′ l’assist per Alvaro Morata, al termine però di una prestazione sotto tono. Tutto il contrario del suo campionato, davvero da applausi. E’ diventato un punto fermo di Pirlo, tanto che ci si chiede quanto valga in questa compagine.

LEGGI ANCHE >>> Bentancur rimanda la Juventus. E lui non sembra più il solito

Cuadrado, arriva l’elogio di Sconcerti

Dal portale di calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti è chiaro. «Nella Juve c’è un solo giocatore che porta avanti la palla in verticale ed è Cuadrado – ha detto -. In questo momento è il giocatore più importante, alla pari di Ronaldo. Arthur è un ottimo giocatore che fa un altro mestiere, è ordinato ma gioca in orizzontale. Bentancur è uno splendido mediano di posizione. Rabiot lo sa fare, ma lo fa poche volte. Da essere un giocatore di profondità è diventato uomo di collegamento. Resta solo il colombiano ad avere l’attitudine e la qualità per portare avanti il gioco».