Juventus, Danilo e De Ligt amici per la pelle: su Instagram la “rivelazione”

Sul proprio profilo Instagram, Danilo ha postato una storia che lo ritrae abbracciato a De Ligt

Danilo Juventus De Ligt/ Cementare il rapporto anche fuori dal campo, si sa, è uno degli ingredienti più salutari per cercare di aumentare la coesione del gruppo. Ne sa qualcosa la Juventus, che ha fatto proprio della compattezza dello spogliatoio una delle sue armi preponderanti, base dei suoi successi in questi 9 anni infarciti di vittorie. Remare tutti nella stessa direzione è ancor più importante quest’anno, in cui la compagine bianconera sta vivendo un vero e proprio ricambio generazionale.

Leggi anche–>Morte Maradona, il tweet della Juve in ricordo del Pibe de Oro

Ieri sera, ad esempio, non è stato assolutamente facile per gli uomini di Pirlo avere la meglio sulla modesta compagine ungherese del Ferencaros. E tuttavia, l’ultima vittoria internazionale è stata salutata con giubilo da alcuni calciatori della Juve, in primis Danilo e De Ligt. E proprio il terzino brasiliano ex Manchester City ha postato sul suo profilo Instagram una storia che lo ritrae assieme al gigante olandese, per buona pace di…Demiral. Clicca qui per vedere quanto postato–>