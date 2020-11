Morte Maradona, il tweet della Juve in ricordo del Pibe de Oro

pic.twitter.com/97sMSgukHA

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web per ricordare Diego Armando Maradona, la cui morte, avvenuta neanche qualche ora fa, ha gettato nello sconforto tutto il mondo del calcio. Anche l’acerrima rivale dell’argentino, la Juventus, ha voluto rendere omaggio ad uno dei più forti calciatori di tutti i tempi rievocando il goal su punizione messo a segno dal Pibe de Oro proprio contro i bianconeri. Una rivalità che spesso si è tramutata in voglia di gettare il cuore oltre ogni ostacolo, per due compagini, come la Juve e il Napoli, che avevano in Platini e in Maradona i loro capisaldi. E proprio i due numeri dieci hanno dato vita ad una delle più belle rivalità della storia del calcio.

Morte Maradona, le causa del decesso

L’ex attaccante del Napoli è stato stroncato da una complicazione cardiaca, che non ha fatto altro che peggiorare le sue condizioni, peraltro già pesantemente debilitate a causa dell’operazione a cui era stato sottoposto qualche settimana fa per togliere il tumore al cervello che da tanto tempo lo affliggeva.

