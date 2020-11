Juventus, Andrea Pirlo per la prossima sfida contro il Benevento potrebbe recuperare in difesa Leonardo Bonucci.

Juventus, per la prossima sfida di campionato in trasferta contro il Benevento, Andrea Pirlo si appresta a recuperare uomini importanti per gli undici titolari. Fra questi spicca naturalmente il nome di Leonardo Bonucci. Il centrale e vice allenatore della Juventus potrebbe ritrovare la titolarità per la trasferta contro la squadra di Pippo Inzaghi. Bonucci era stato fuori per un affaticamento in nazionale, ora potrebbe essere pronto per la prossima sfida stagionale. Ormai il modulo predefinito del mister è il 4-4-2 dunque, se tutto dovesse essere confermato, Bonucci partirebbe titolare al fianco di De Ligt.

Benevento-Juventus, un gradito ritorno in difesa: è pronto a ripartire

Lungo la strada che porta in Campania, verso la prossima sfida di campionato contro il Benevento guidato da Pippo Inzaghi, Pirlo spera di recuperare Leonardo Bonucci dall’affaticamento patito in Nazionale. Il rientro del vice capitano bianconero e capitano della nazionale, permetterebbe per reazione a catena di poter concedere un turno di riposo a uno fra Danilo o a Cuadrado, ovvero gli elementi più impiegati finora, che hanno dimostrato grande sacrifico e ottime performance. In attesa di capire il recupero previsto per Chiellini e Demiral.