Black Friday Juventus. Le offerte più interessanti per lo shop in bianconero

Dalle mascherine alle magliette, dalle tute alle borse: tutto scontato su sito bianconero. Il Black Friday della Juventus è partito.

Tante opportunità sul sito bianconero. I regali per un Natale con la Juventus vanno fatti adesso sfruttando l’opportunità che il Black Friday concede. Dove? Sul portale più cliccato d’Italia tra le squadre sportive. Il club del presidente Agnelli ha infatti lanciato le promozioni, con sconti fino al 50%, per tutta la merce in vendita. L’e-commerce della Juventus è facilmente consultabile e sfogliabile. Questo anche grazie al restyling recente apportato dalla società al suo massimo organo di informazione.

Gli sconti più interessanti del Black Friday

In particolare ci sono diverse tipologie di sconti nel Black Friday della Juventus. Si parte dal 20% per le magliette di gioco. La prima, quella con cui scendono in campo i nostri beniamini allo Stadium, si può portare. casa con 72 euro. Sullo “Juventus Christmas Re/Union” c’è il 30%. Si tratta dei regali di Natale che si ispirano al Kintsugi, in cui l’oro delle preziose cicatrici ci insegna che i nostri legami sono la nostra forza e le difficoltà fanno sempre emergere la nostra ineguagliabile abilità di rinascere più uniti e coraggiosi di prima, trasformando ogni sfida in opportunità. Si prosegue poi dal 50% sulla linea training agli accessori. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.