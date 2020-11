Conte e Vidal finiscono nel mirino dei fan dell’Inter dopo il ko con il Real Madrid. Social scatenati, ma ai nerazzurri basta vincere martedì…

Un polverone, probabilmente per niente. L’Inter ha perso contro il Real Madrid, mica contro il Tor Tre Teste (con tutto il rispetto). Ai fan nerazzurri, però, non è andato giù il modo in cui i nerazzurri sono stati relegati all’ultimo posto del girone. A finire nel mirino sono Antonio Conte e Arturo Vidal, esattamente i due juventini in forze ai rivali di sempre. Non direttamente, ma i due pagano a causa del sangue bianconero che gli scorre dentro. Al tecnico viene imputato di non far rendere bene la squadra, al cileno di essere sulla via del tramonto.

