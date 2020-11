Juventus, la moglie di Alvaro Morata, Alice Campello sul proprio profilo Instagram conferma sempre di più l’ottimo feeling della coppia

Juventus, il legame strettissimo fra la coppia Morata-Campello è ormai sempre più dichiarato. Alice ad ogni post Instagram ricorda l’amore che prova per il proprio compagno e marito Alvaro: amore sincero che viene condiviso dallo stesso attaccante spagnolo che sotto ogni posto commenta affettuosamente la propria moglie. La coppia è anche, spesso, seguita da diverse celebrità sui social, come Xenia che ha commentato con un “che carini” l’ultima foto della coppia abbracciata e sotto il sole.

Juventus, Alice sempre più (inna)Morata: “Sei la mia vitamina a”

Anche lo stesso Alvaro sembra condividere lo stesso amore della propria moglie, che tra un post di gol e impegni con la Juventus, ricorda a tutti quanto vuole bene alla propria compagna e ai propri figli. Vediamo spesso video della famiglia al completo che gioca spensieratamente o che si gode il giorno libero.

Alvaro da quando è ritornato alla Juventus sembra essere rinato. Da una parte c’è la sua ritrovata amata Italia, dove ha potuto conoscere l’attuale moglie e madre dei suoi figli Alice, ma dall’altra ci sono prestazioni straordinarie. L’attaccante sembra aver trovato una perfetta armonia offensiva a fianco di Cristiano Ronaldo. In pochi mesi Alvaro è già un titolarissimo e inamovibile di Pirlo. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, i bianconeri hanno già intenzione di anticipare i tempi e riscattare il proprio numero 9. Un’armonia non sono familiare quindi, ma anche calcisticamente parlando, tutto il popolo bianconero, tifosi compresi, si augurano che questo momento possa durare a lungo. Sabato pomeriggio Morata ripartirà titolare nel match in trasferta contro il Benevento e per quell’occasione ci si aspettano gol importanti, come sta già facendo ad ogni giornata.