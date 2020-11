Sogno Juventus, arriva dal Real Madrid. Zidane non lo vede più e Paratici si fionda

Vinicius è il nome che dalla Spagna viene accostato alla Juventus. L’attaccante del Real Madrid piace a Paratici che ha chiesto informazioni.

La bomba viene sganciata da Don Balón, portale spagnole che sempre più regala indiscrezioni di calciomercato. Inevitabilmente i calciatori di Barcellona e Real Madrid sono ambiti dalle compagini italiane e tra questi compare anche Vinicius, centravanti dei blancos che non rientra più nelle grazie di Zinedine Zidane. Secondo il sito specializzato, infatti, non avrebbe più tanto spazio perché Hazard sta crescendo nelle ultime queste gare. Il brasiliano potrebbe dire addio e la Juventus potrebbe farsi avanti mettendo sul piatto Rodrigo Bentancur. Entrambi hanno un valore di circa 45-50 milioni.

Vinicius in cambio di Bentancur?

Bentancur vive la situazione opposta a Torino. In queste settimane l’uruguaiano non è andato benissimo e non sembra più essere il perno del centrocampo di Andrea Pirlo. Per questo potrebbe essere il sacrificato per nuovi colpi in entrata. Paratici sta facendo il punto della situazione, ma è più che interessato al talento brasiliano. Vinicius per esplodere definitivamente ha bisogno di trovare spazio, quello spazio necessario che a Madrid non riesce a trovare. Le parti discuteranno già in questo mercato, ma sarà a giugno che potrà verificarsi il grande scambio.