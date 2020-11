Calciomercato Juventus, pronto il ratto di Roma. Arriva un talento di Raiola

Il calciomercato Juventus non dorme mai e Paratici sta cercando di mettere la mani sul giovane Calafiori della Roma. E’ un grande prospetto.

Un nome che circola con insistenza per il calciomercato Juventus è quello di Riccardo Calafiori. Si tratta di un terzino sinistro classe 2002 della Roma che sta trovando spazio nella stagione in corso. Il ragazzo ha ben figurato anche nell’ultima giornata dello scorso torneo allo Stadium. A parlare dell’affare è il portale calciomercatoweb.it che specifica anche le motivazioni del possibile affare. Il tempo stringe per quanto riguarda i rinnovi dei contratti in scadenza nel 2021, poiché a gennaio i calciatori saranno liberi di prendere accordi con altri club. Proprio a questo punterebbe la Vecchia Signora per strappare ai capitolini uno dei suoi giovani migliori.

Calciomercato Juventus: c’è Calafiori