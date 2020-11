Calciomercato Juventus, Sarri non ha ancora rescisso il contratto con i bianconeri ma potrebbe farlo solo davanti ad un’offerta importante

Calciomercato Juventus, il futuro di Maurizio Sarri, l’ex tecnico bianconero esonerato alla fine della scorsa stagione, è ancora alla Juventus: l’allenatore non ha ancora rescisso il proprio contratto che lo lega alla società di Andrea Agnelli. Sembra infatti che Sarri firmerà la rescissione solo quando avrà un’offerta importante da parte di una società ambiziosa. Tutto sembra portare in direzione Inter, proprio per questo motivo il tecnico monitora sempre di più la situazione riguardante Antonio Conte, ormai quasi fuori dai gironi di Champions e non in cima alla classifica di Serie A, com’era da aspettative. Se l’Inter decidesse di esonerare il leccese, ecco che Sarri potrebbe diventare un importante opportunità e quel punto rescinderebbe il contratto che lo lega ancora ai bianconeri.

LEGGI ANCHE>>>Haaland alla Juventus? Calciomercato: solo in caso di addio dell’attaccante

Calciomercato Juventus, risoluzione e ipotesi Inter: c’è la novità

Sarri per il dopo Conte per la risoluzione del contratto con la Juventus. Per l’ufficialità mancano solo alcuni dettagli. Uno di questi potrebbe essere la ‘penale’ da 2 milioni per la stagione 2020/2021, che stando al sondaggio di ‘Tuttosport’ il club bianconero non ha intenzione di pagare. La trattativa, per il quotidiano, torinese si è quindi bloccata. Nel frattempo, come svelato già dai diversi quotidiani sportivi, l’ex tecnico bianconero ha detto no alla Fiorentina, che per il dopo Iachini ha poi virato su Prandelli.