De Ligt indossò per la prima volta la fascia di capitano dell’Ajax a 18 anni e 7 mesi. Tanto per chiarire di che pasta fosse, contro l’Heerenveen griffò anche la rete del vantaggio: di testa, una delle sue specialità. Matthijs è sempre andato al di là del concetto di precocità e la Juventus lo sa benissimo, tanto che ha deciso che in futuro toccherà a lui raccogliere l’eredità dei vari Chiellini, Buffon e Bonucci. Non solo per ciò che concerne la retroguardia, ma nello spogliatoio. Insomma, è il capitan futuro designato da Pirlo e Agnelli.