Diretta streaming live, Benevento Juventus: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita delle 18.00, valevole per la Serie A

Diretta streaming live, Benevento Juventus/ Un match da non sbagliare che potrebbe garantire i posti alti della classifica di Serie A. Dopo la bella vittoria contro il Cagliari, la Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare i tre punti importanti così da consolidare tre successi consecutivi, fra campionato e Champions. Questa sera la compagine bianconera affronterà una squadra abbordabile, ma certamente da non sottovalutare: la neopromossa Benevento capitanata da Pippo Inzaghi farà di tutto per mettere i bastoni nelle ruote della squadra bianconera. Concentrazione massima e ricerca dei tre punti. La Juventus ha la piena consapevolezza che ormai è vietato sbagliare. Bianconeri dunque già carichi per fare la differenza e tornare all’unico obiettivo possibile in questo momento: la vittoria. Pirlo inoltre potrà avvalersi del gradito ritorno di Bonucci dal primo minuto.

Diretta streaming live, Benevento Juventus: segui con noi il match

Una sfida da non sottovalutare ma certamente abbordabile per i bianconeri, anche se la neopromossa Benevento ha già fatto capire che non è una squadra da prendere alla leggera. Per il match delle 18.00 non ci sarà Cristiano Ronaldo. Il maestro ha deciso di concedere al fenomeno portoghese un turno di stop per i diversi impieghi fra campionato e Champions. In attacco Pirlo sceglie di confermare la certezza Alvaro Morata, lo spagnolo è diventato già un punto fermo offensivo, ma può godersi il ritorno dal primo minuto di Paulo Dybala, che ritornerà ufficialmente dal primo minuto. Il maestro ripropone una difesa a quattro, che vista l’assenza del capitano Chiellini, si affiderà alla ritrovata forma del giovane muro olandese De Ligt, affiancato da Bonucci.