La Juventus si prepara questa sera a scendere in campo a Benevento tra un match di Champions e l’altro, in un calendario davvero fitto.

Questo 2020 è stato sicuramente sconvolto, anche in ambito calcistico, dall’esplosione della pandemia Covid-19. Che ha prima fermato ogni attività e poi, alla ripartenza, sta costringendo ad un vero e proprio tour de force. Che porterà agli Europei del prossimo anno, quelli appunto che non si sono potuti giocare la scorsa estate. Proprio l’emergenza però potrebbe aver portato ad un cambiamento nel mondo del calcio destinato a rimanere stabile.

Juventus, verso la conferma delle cinque sostituzioni

Stiamo parlando delle cinque sostituzioni, inserite per far sì che le squadre potessero far rifiatare di più i propri giocatori. Una soluzione che adesso non piace più solo alle big dei campionati, tra cui ovviamente la Juventus, ma in fondo a tutte le società. Che in questo modo riescono anche a trovare spazio per i più giovani. Un vantaggio per le grandi, che hanno tanti campioni in rosa, ma anche per le piccole che possono impiegare giocatori freschi in più a match in corso. Come spiega Il Corriere dello Sport, questa potrebbe essere una soluzione confermata anche in futuro, quando sarà cessata l’emergenza. Una idea che è stata lanciata durante l’ultimo Football and Technical Advisory Panels dell’Ifab e che sta trovando sempre più consensi.

