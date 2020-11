Juventus, derby senza Morata: le possibili soluzioni

La Juventus non solo ieri non ha vinto sul campo del Benevento, quanto ha perso per la prossima partita il suo uomo in più in forma.

Alvaro Morata in questa parte della stagione sta davvero facendo la differenza. Con o senza la presenza di Cristiano Ronaldo, è stato tra i giocatori più decisivi con le sue reti. Anche ieri in terra campana ha timbrato il cartellino, ma poi ha rimediato un rosso che lo farà senz’altro fermare dal giudice sportivo. E che dunque non gli consentirà di essere presente nella prossima sfida di campionato contro il Torino.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento ungherese