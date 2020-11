Juventus, è tempo di Champions: rientri importanti

Dopo il pareggio di Benevento adesso per la Juventus è tempo di cambiare pagina e di pensare alla sfida di mercoledì sera contro la Dinamo Kiev.

Una partita che i bianconeri dovranno affrontare con grande determinazione e con la consapolezza di poter ancora agguantare il primo posto nel girone, attualmente occupato dal Barcellona. La Juve è già qualificata agli ottavi con due turni d’anticipo, per cui non avrà troppa pressione addosso. Ma all’indomani del pareggio in campionato ci si attende una prova d’orgoglio da parte di una squadra che deve ancora migliorare sotto alcuni aspetti.

Juventus, tornano Bonucci e Ronaldo

Per questo appuntamento Pirlo dovrà essere bravo a gestire le energie del suo gruppo e in avanti dovrebbe esserci Morata insieme a Ronaldo. Lo spagnolo salterà il derby in serie A per squalifica e sembra logico che giochi in Champions League al fianco del portoghese. Dall’altro lato però c’è un Dybala che ha bisogno di giocare per trovare lo smalto dei giorni migliori. In difesa si dovrebbe rivedere Bonucci e magari sarà concesso un turno di riposo ad uno tra Danilo e Cuadrado, che finora hanno giocato molto. Possibile un po’ di turnover anche sulla linea mediana, mentre a sinistra in difesa potrebeb avere una chance Alex Sandro.

