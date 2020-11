Calciomercato Juventus, rinforzo dal Milan: arriva a gennaio

Calciomercato Juventus, i bianconeri punteranno sul turco del Milan Calhanoglu come rinforzo nel mercato di gennaio.

Calhanoglu potrebbe arrivare già nella sessione di mercato invernale, a gennaio. I bianconeri possono provare ad anticipare il Manchester United, che, attualmente, è l’altra squadra in pole per garantirsi le prestazioni sportive del trequartista del Milan in scadenza di contratto a giugno con i rossoneri. La Vecchia Signora sta faticando in campionato, il pareggio con il Benevento non è piaciuto alla dirigenza, così come non sono piaciuti quelli contro Verona e Crotone. Paratici starebbe trovando soluzioni in chiave mercato per questi continui pareggi consecutivi, così da sistemare una situazione non positiva.

