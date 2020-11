Juventus-Dinamo Kiev le probabili formazioni per la sfida di mercoledì sera. Tornerà Cristiano Ronaldo dal primo minuto.

Juventus-Dinamo Kiev: bianconeri pronti alla sfida di Champions anche se già qualificati agli ottavi del girone. Domenica sera, all’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Andrea Pirlo affronterà la Dinamo Kiev per la penultima sfida dei gironi di UCL. Una partita che sarà decisamente alla portata dei bianconeri ma che non dovrà, comunque, essere preso alla leggera. La prossima avversaria sarà il Barcellona, nonostante la difficoltà i bianconeri puntano ancora al primo posto anche sarà difficile. Mercoledì sera alle ore 21.00 appuntamento all’Allianz Stadium. Per la partita Pirlo potrà contare anche un gradito ritorno: Cristiano Ronaldo prenderà parte al match partendo dal primo minuto al fianco di Morata nell’ormai consuetudinario 4-4-2.

Probabili formazioni Juventus-Dinamo Kiev: le scelte di Pirlo

Un gradito ritorno per il maestro. Cristiano Ronaldo tornerà fra gli undici titolari. Il campione portoghese è pronto a segnare nuovamente gol importanti al fianco dell’ormai consolidato duo offensivo con Alvaro Morata. Cristiano è stato fermo per riposare nell’ultima sfida di campionato contro il Benevento, sfida pareggiata con non poche polemiche. Potrebbe essere risparmiato Bonucci in difesa e Danilo riprenderà il posto da centrale in attesa del ritorno di Demiral, quindi, il maestro riproporrà l’ormai consuetudinario 4-4-2. Ecco, dunque, le probabili formazioni che scenderanno in campo mercoledì sera: