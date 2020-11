Mercoledì sera la Juventus sarà impegnata nella sfida della quinta giornata della fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev.

Una partita che vedrà la squadra di Pirlo impegnata a conquistare una vittoria che gli consentirebbe di rimanere ancora in corsa per il primo posto del girone. Sarebbe decisivo l’ultimo match, lo scontro diretto contro il Barcellona di Leo Messi. Occhio però ad una Dinamo Kiev che non avrà niente da perdere e proverà a fare il colpaccio allo Stadium.

Juventus, per la prima volta arbitra una donna in Champions

La partita tra i bianconeri e gli ucraini è ad ogni modo destinata a rimanere nella storia, perché sarà la prima partita di Champions League ad essere arbitrata da una donna. Un fischietto ormai conosciuto, ovvero la 37enne Stephanie Frappart, che è stata designata appunto per dirigere la sfida dello Stadium. Il direttore di gara francese – come ricorda Tuttosport – è stata la prima donna ad aver arbitrato in Ligue1 e nel suo curriculum spicca anche la finale della Supercoppa Europea del 2019. In questa stagione ha anche già arbitrato in Europa League. Ora per lei una “promozione” in Champions League che sottolinea il suo valore tecnico.

