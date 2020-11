E’ già tempo di pensare a chi andrà in scadenza nel 2022. E’ il caso di Savic dell’Atletico Madrid che piace a Juventus e Inter.

Stefan Savic dell’Atletico Madrid è un obiettivo della Juventus ormai da anni. Il classe ’91 compirà 30 anni ad inizio gennaio e ha lasciato la Serie A nel 2015 per 12 milioni di euro. La sua avventura nella Fiorentina, durata 3 stagioni, è stata caratterizzata da ottime prestazioni. Quest’anno il giocatore serbo ha già raggiunto le 12 presenze con l’Atletico, che in Liga ha subito appena 2 gol in 9 partite. Merito sicuramente anche del montenegrino, l’uomo giusto per la Juventus dell’imminente futuro.

Savic, derby di mercato con l’Inter

Secondo il portale fichaes.net, il CFO Fabio Paratici starebbe mettendo a punto la sua strategia. Savic è in scadenza di contratto nel 2022 con l’Atletico Madrid, ma è anche è da tempo nel mirino dell’Inter. Si prospetta quindi un altro derby d’Italia sul mercato, con i bianconeri che sperano di fare uno sgarbo al grande ex Marotta. Anche l’alternativa per la retroguardia della “Vecchia Signora”, peraltro, porterebbe nella Liga. Piace il serbo (con passaporto olandese) Nemanja Gudelj. L’ostacolo è rappresentato dalle richieste economiche del Siviglia, che lo valuta ben 20 milioni di euro.