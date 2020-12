Calciomercato Juventus, Camavinga per 50 milioni. Il giocatore sembra deciso dell’addio. La dirigenza francese è disposta a trattare

Calciomercato Juventus, Camavinga potrebbe lasciare il Rennes. Il giovane crack francese, destinato a diventare uno dei volti più importanti del calcio europeo del futuro potrebbe lasciare i francesi per una cifra decisamente più abbordabile, si parla infatti che la dirigenza del Rennes ascolterebbe anche cifre intorno ai “50 milioni di euro“. Differenza netta rispetto agli 80 iniziali. La Juventus sarebbe, attualmente, la squadra in polpe per l’acquisizione del giovane fenomeno francese, senza dimenticare il Real Madrid, altra squadra molto interessata al profilo del giovanissimo calciatore francese.

LEGGI ANCHE>>>Mancini alla Juventus, calciomercato: deciso il sostituto di Andrea Pirlo

Calciomercato Juventus, occasione dal Rennes: 50 milioni per il crack

Camavinga è la giovane promessa del calcio europeo. Il baby fenomeno è corteggiato sia dal Real Madrid che dalla Juventus, un profilo che ricorda molto da vicino Pogba vista la qualità tecnica notevole e il fisico con cui, già con la sua giovanissima età, riesce a fare la differenza. Non è un mistero che in Francia stiano già parlando di lui come un futuro fenomeno, alla pari di Mbappé. All’esordio con la maglia della nazionale è andato subito in gol facendo già presente a tutti che la personalità non manca. Ma ora cosa sarà del suo futuro? Con tutto il rispetto per il Rennes il giocatore è già ambito dai maggiori club europei, su tutti Juventus e Real Madrid.