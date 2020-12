Morata, arriva la stangata da parte del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha squalificato Alvaro Morata per due giornate dopo il cartellino rosso rimediato nella trasferta di Benevento.

Squalifica per due giornate effettive per Alvaro Morata. Questa la sentenza del Giudice Sportivo che ha fermato così il bomber della Juventus per le prossime sfide di campionato. Le motivazioni sono chiare: «per avere al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo». Andrea Pirlo così perde il suo attaccante più in forma e farà giocare Dybala di supporto a sua maestà CR7.

Juventus senza Morata

Andrea Pirlo, parlando della sua squalifica, ha svelato già come intende comportarsi. «Contro la Dinamo Kiev gioca Morata, Dybala lo farà nel derby – ha detto presentando la Champions -. Cuadrado e Danilo invece possono riposare». Parole che testimoniano come il “maestro” abbia le idee abbastanza chiare. Del resto è abituato alle assenze. Nei primi mesi di Juventus ha dovuto largamente fare a meno di Dybala e di quasi tutta la difesa titolare della Vecchia Signora. Potrebbe inoltre essere un’occasione per far sì che la Joya torni a splendere come soltanto lei sa fare in Italia.