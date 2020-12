Pirlo dà la formazione della Juventus: «Vi dico chi gioca con la Dinamo Kiev»

Pirlo, con la qualifiazione già in tasca, dà qualche informazione sull’undici che domani affronterà la Dinamo Kiev all’Allianz Stadium di Torino.

C’è poco da nascondere per ciò che concerne la formazione della Juventus che domani scenderà in campo contro la Dinamo Kiev. I bianconeri sono già certi del passaggio agli ottavi di finale, probabilmente come secondi della classe. Questo perché il Barcellona ha passeggiato a Torino e difficilmente lascerà ai bianconeri la prima piazza al ritorno. Servirebbe un improbabile 0-3. Ad ogni modo Andrea Pirlo, nella sua conferenza di presentazione, ha svelato diversi componenti dell’undici titolare.

Pirlo e la formazione della Juventus

«Dovremmo affrontare le partite tutte allo stesso modo – taglia corto Pirlo -. Non sono soddisfatto al massimo, volevo avere più continuità di risultati ma è normale perché è una squadra nuova con allenatore nuovo e con poca preparazione. La formazione? Gioca Morata, Dybala lo farà nel derby. Cuadrado e Danilo invece possono riposare». Il tecnico poi entra nel dettaglio. «Kulusevski ha sempre giocato nello stesso ruolo da quando è qui. Ha fatto partite buone e altre meno. Tutti i giovani arrivati qui hanno fatto lo stesso percorso,. Abbiamo pensato questo e siamo contenti di quello che sta facendo. Dybala gioca vicino all’attaccante, poi per indole si abbassa per toccare più palloni. Gli ripeto ogni giorno che deve giocare in certi tipi di spazi. Non pensavo che Ramsey fosse così bravo, purtroppo l’abbiamo avuto poco per problematiche. Adesso è tornato, pian piano speriamo di riportarlo nella sua condizione. Lui è un giocatore importante per noi».