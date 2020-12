Calciomercato Juventus, bianconeri pronti al doppio colpo per gennaio. Dall’Inghilterra potrebbero arrivare Giroud e Emerson Palmieri

Calciomercato Juventus, bianconeri carichi per il mercato di gennaio. C’è bisogno di rinforzare la rosa di Pirlo con innesti sensati che possano dare quel contributo anche a livello internazionale e nelle sfide di Champions League. Fabio Paratici sembra dunque avere già le idee chiare su quali potrebbero essere questi innesti. C’è innanzitutto bisogno di un attaccante, in vice Morata e una punta di ruolo, in questa Juventus c’è solo lo spagnolo. Il primo nome che potrebbe dunque raggiungere Pirlo è quello di un vecchio pallino, stiamo parlando del centroavanti francese Olivier Giroud. Non più giovanissimo ma di molta esperienza, il francese potrebbe essere il colpo perfetto per il mercato di riparazione. Ma dal Chelsea potrebbe arrivare un altro super colpo…

Calciomercato Juventus, doppio colpo in arrivo dalla Premier League

Oltre ad Olivier Giroud, sempre dal Chelsea di Frank Lampard, potrebbe arrivare Emerson Palmieri. I bianconeri avrebbero pronto un doppio blitz per l’attaccante francese + l’esterno difensivo italo brasiliano, due giocatori, che per altro, piacevano molto all’Inter di Beppe Marotta.