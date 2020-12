Juventus-Dinamo Kiev probabili formazioni: ancora dubbi per Pirlo

Tutto pronto per il match che vedrà questa sera la Juventus impegnata nella quinta giornata di Champions League per affrontare la Dinamo Kiev.

La formazione di Andrea Pirlo, dopo la sofferta vittoria sul Ferenvcaros, è già certa del passaggio agli ottavi. Nella gara d’esordio del Gruppo G si è imposta a Kiev per 2-0, ma sa che, come avvenuto con la squadra ungherese, gli avversari non vanno mai sottovalutati. Difficile che il Barcellona, avversario per il primo posto, possa perdere punti per strada contro il Ferencvaros. Ma battere la Dinamo potrebbe permettere ai bianconeri di giocarsi il primo posto nel girone nella sfida con i blaugrana che si giocherà a Torino.

Juve ancora con qualche assenza di troppo, ma tornano Bonucci in difesa e Alex Sandro quale esterno sinistro. Il brasiliano ha la necessità di ritrovare presto il ritmo partita. In attacco coppia Morata-CR7 con Dybala in panchina, come Chiesa, al quale dovrebbe essere preferito preferito Bernardeschi. Non partono dal primo minuto neppure Arthur e McKennie.