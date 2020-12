Lucescu senza dubbi: “La Juventus può vincere la Champions League”

La Juventus questa sera sarà di scena in Champions League contro la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, vecchia conoscenza della serie A.

Partita assolutamente da non sottovalutare, considerato che quando non si affrontano gli impegni con la massima concentrazione la buccia di banana è sempre dietro l’angolo. Il tecnico degli ucraini è maestro di tattica, ha dalla sua parte l’esperienza. E poi conosce bene il nostro calcio, avendo allenato per anni il Brescia e poi l’Inter. Eppure proprio da lui arrivano grandi parole di elogio per i bianconeri.

Juventus, le parole di Lucecu

Lucescu non sembra avere dubbi: “La Juve può giocare un tipo di gioco in grado di farle vincere pure la Champions League. Mette in campo giocatori di grande esperienza, fisicamente molto bravi. Ha avuto problemi come tutti, ma la Juve tornerà ad essere protagonista in Italia e in Europa” sono le parole del tecnico romeno riportate da Tuttosport. Che tesse le lodi di Ronaldo: “E’ un giocatore essenziale per la Juve, la sua presenza infiamma tutta la squadra. Ha grande carisma, ha grande esperienza e tutti lo stimano. Non può non fare parte del gruppo che sta giocando tutte le settimane. Lui è importantissimo, per quello che fa in campo e perché dà fiducia a tutta la squadra con la sua presenza”.

