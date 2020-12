Video Gol Juventus Dinamo Kiev, UCL: gol degli avversari. Segna Morata. Clicca qui per vedere la rete del match.

VIDEO GOL JUVENTUS DINAMO KIEV/ Rete di Alvaro Morata. Rete importante per i bianconeri, che mettono al sicuro il risultato grazie alla perla siglata dallo spagnolo. 3-0 per gli uomini di Pirlo.

Morata porta sul 3-0 la Juventus. Il ragazzo non sbaglia e dà un grosso contributo alla propria squadra che conferma la volontà degli avversari, nonostante il divario tecnico, di voler rimanere in partita. Ora concentrazione fino alla fine del match.

La Juventus ha tutte le carte in regola per portare a casa una vittoria che potrebbe dare speranza per la testa della classifica e, quindi, del possibile passaggio del girone come primi in classifica. Nulla è ancora deciso dunque.