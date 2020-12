Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri è pronto a ritornare sui campi di gioco. Il tecnico toscano ha già la soluzione:

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri è pronto a ritornare sui campi di gioco. Il tecnico toscano ha già diverse opzioni per il suo, ormai, presente da nuovo allenatore. Dopo la pausa che l’ha visto fermo più di un anno dopo l’addio dalla Juventus, Max avrebbe tre opzioni gradite per il suo ritorno sulla panchina. Sembrano infatti più di una le squadre ai vertici pronte ad abbracciare il tecnico toscano. Come sappiamo la situazione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid sembra sempre di più precaria, il francese è ad un passo dall’esonero. Dunque la pista Allegri diventa più che percorribile. Ma sempre all’estero rimane sempre vigile il Manchester United. I Red Devils con l’arrivo di Allegri proverebbero a trattenere e recuperare Paul Pogba, ormai sempre meno protagonista.

Calciomercato Juventus, ritorna Allegri: tutti i possibili scenari

L’attesa potrebbe dunque essere finita per Massimiliano Allegri, o meglio, sembra che il suo ritorno in panchina sia imminente. In questo momento, in polpe, c’è il Real Madrid: le merengues stanno vivendo un periodo certamente non abituale per una squadra che ha vinto così tanto e la situazione di Zidane, come dicevamo poc’anzi, appare più che in dubbio. In caso di nuovo addio con il francese, Florentino Perez potrebbe decidere di affidare la panchina dei campioni di Spagna al tecnico toscano. L’altra grande big d’Europa, che non è ancora riuscita a tornare ai fasti di un tempo, avrebbe necessità di sognare in grande e soprattutto di provare a recuperare recuperare il miglior Paul Pogba.